- Inceputul de an ne gasește, de obicei, cu planuri ambițioase și speranțe noi. Este privit ca un nou inceput. Deși simțim ca nu avem timp pentru nimic, cand se apropie un an nou, ne gasim ragaz sa meditam puțin asupra a ce am trait in ultimele luni și ce ne așteapta in viitorul apropiat. Avem tendinta…

- Stabilirea religioasa a datei de 1 ianuarie ca inceput de an a avut loc pentru prima data in 1691, de catre Papa Inocențiu al XII-lea. Inainte de aceasta data, Craciunul avea rolul inceputului de an nou, in timp ce la multe popoare antice din emisfera nordica, anul incepea la 1 martie. In liturghia…

- Noaptea de 31 decembrie este noaptea speciala care face trecerea dintre ani. Cu o insemnatate aparte pentru noi toți, noaptea de Revelion este deosebita și datorita preparatelor culinare servite in orice colț al lumii. De-a lungul timpului au existat multe superstiții și obiceiuri prilejuite de aceasta…

- Vedetele de la noi au grija sa respecte traditiile si superstitiile de Revelion. Jucatoarea de tenis Andreea Prisacariu este atenta cand vine vorba de culoarea rosie purtata in noaptea de Revelion. "Trebuie neaparat sa port ceva rosu. Si sa fie nou, ca sa imi mearga bine tot anul care vine, sa nu am…

- Informare meteo: Intensificari ale vantului, polei și ploi, la nivel național, incepand de joi noaptea Informare meteo: Intensificari ale vantului, polei și ploi, la nivel național, incepand de joi noaptea ANM a emis joi o informare de precipitații moderate cantitativ și intensificari ale vantului și…

- In municipiul Suceava nu se vor organiza concerte in noaptea de Revelion, care va fi marcat numai printr-un foc de artificii de 20 de minute, in zona esplanadei din fata Casei de Cultura, a anuntat, miercuri, primarul Ion Lungu. Edilul Sucevei a aratat ca riscul de infectare este mare si,…

- Marea Unirea realizata in 1918 este una din cele mai mari realizari istorice ale poporului roman. Insuflarea dragostei pentru tradiția noastra, pentru stramoșii noștri, pentru frații noștri romani care au fost rupți nedrept de patria-mama, identificarea cu simbolurile istorice și culturale romanești,…