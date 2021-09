ESET - protejarea noului sistem de munca hibrid prin preluarea modelului de securitate Zero Trust Pentru a susține practicile flexibile de lucru necesare normalitații post pandemice, companiile de pretutindeni apeleaza la utilizarea tehnologiei digitale. Deși giganții tehnologici, precum Twitter și Facebook, au declarat public ca anumite categorii de angajați vor lucra de acasa definitiv, majoritatea angajatorilor tind sa acționeze diferit. Deoarece peste 60% dintre companii intenționeaza sa sprijine un loc de munca hibrid, ce va consta in zile de lucru de la birou și de acasa, apar noi riscuri cibernetice. Mandatat de agențiile guvernamentale federale americane printr-un nou ordin… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

