Escrocherie turistica in vremea coronavirusului. Excursie la Arsenie Boca, vindecatoare de COVID-19, pentru 250 de lei In Romania se organizeaza, mai nou, excursii la Prislop, unde Arsenie Boca te vindeca de COVID-19. Cel putin asta spune un fals agent de turism care organizeaza excursia, racolandu-si clientii pe internet.



Domnul Mihai ne-a atras atentia in momentul in care a postat comentarii la anumite postari de pe Facebook prin care le spunea internautilor ca organizeaza excursii la Manastirea Prislop. Intr-un alt comentariu "agentul de turism" ne informeaza ca "a aparut stirea in societate ca cine merge la Prislop, parintele Arsenie Boca scapa de COVID-19. Agentia mea de turism ofera acest sprijin… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

