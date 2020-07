Stiri pe aceeasi tema

- Barack Obama a declarat marti ca "marele elan" traversand Statele Unite ar putea conduce la infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, cu prilejul unei strangeri de fonduri online care i-a permis fostului sau vicepresedinte si candidat al Casa Alba, Joe Biden, sa adune 11 milioane de dolari, comenteaza…

- Piața muncii din Statele Unite s-a imbunatațit in mod neașteptat in mai, crescand speranțele celor care cred ca distrugerile economice provocate de pandemie vor fi mai puțin daunatoare decat anticipasera multi experti. Rata șomajului a scazut la 13,3%, fața de 14,7% in aprilie, in timp ce numeroase…

- Echipele de campanie ale presedintelui Donald Trump si candidatului democrat Joe Biden au fost recent tinta, fara succes, unor atacuri cibernetice straine, au informat joi cercetatori de la Google, semn ca amenintarea asupra securitatii datelor nu slabeste odata cu apropierea de alegerile prezidentiale…

- Fostul vicepresedinte american apare ingenunchiat - simbolul manifestantilor care denunta violente ale politiei vizand afroamericani - intr-o imagine publicata pe contul sau de Twitter. Adunari - uneori violente - s-au multiplicat in Statele Unite impotriva raismului, dupa moartea lunea trcuta, la 25…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a denuntat vineri ''plaga'' ''rasismului institutional'' din Statele Unite, cerand sa se faca dreptate in cazul George Floyd, un barbat de culoare ucis de un politist alb la Minneapolis, relateaza AFP. Fostul vicepresedinte…

- "Este un cretin, un cretin perfect sa spuna astfel de lucruri", a reactionat fostul vicepresedinte al lui Barack Obama la CNN, in cursul primei aparitii realizate in persoana de cand pandemia a suspendat pe neasteptate campania pentru prezidentialele din noiembrie. "Toti marii doctori din…

