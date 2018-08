Țările europene, într-un clasament al nivelului de ură față de Rusia CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile — Marea Britanie, Suedia, Letonia, Lituania și Estonia. © AP Photo / Evan VucciAmericanii și nemții cred ca valorile occidentale comune se erodeaza Clasificarea statelor UE dupa nivelului de "contracarare a influenței ostile" și a &"campaniilor de dezinformare a Federației Ruse"… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

