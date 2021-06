Eroii nu mor niciodata. Ionel Gheorghita Dragusanu. In memoriam. Au trecut 15 ani. A murit in urma unei explozii in Afganistan

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat mai multi oficiali estoni, intre care se numara omologul de la Tallinn, Kersti Kaljulaid. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a conferit Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Colan presedintelui Estoniei, Kersti Kaljulaid, in semn de "inalta…

- A incetat din viața, la varsta de 80 de ani, renumitul profesor buzoian de matematica Sfetoslav Cremarenco. Anunțul a fost facut pe Facebook, astazi, la pranz. Numele profesorului Cremarenco nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dincolo de calitatea de profesor stralucit, cavaler al Ordinului „Steaua…

- Ion Dichiseanu a fost un actor neobosit si un adevarat gentleman, cum rar mai exista, transmite UNITER joi seara. "Un actor neobosit, cuceritor, mereu in lumina reflectoarelor, un adevarat gentleman, cum rar mai exista. Teatrul Nottara i-a fost casa, fiind apreciat insa si pentru rolurile…

- De trei zile, zeci de politisti si militari belgieni scotocesc padurile in cautarea unui soldat inarmat, cunoscut pentru simpatia sa fața de extrema dreapta. E inarmat si de negasit, dupa ce a proferat amenintari la adresa statului si a unor personalitati publice, potrivit www.brusselstimes.com . Individul…

- Bilanțul deceselor dupa atentatele cu bomba comise sambata in apropierea unei scoli pentru fete dintr-un cartier din Kabul a crescut la 85, potrivit autoritaților afgane citate de agenția EFE și Agerpres.„Ultima informatie pe care am primit-o mentioneaza ca 85 de persoane au murit si 147 au fost ranite”,…

- Sublocotenentul post-mortem Constantin Laurentiu Lixandru va fi condus azi pe ultimul drum, dupa ce in noaptea de duminica spre luni, chiar la miezul noptii, coloana mortuara ce l-a adus de la Bucuresti a ajuns la Rovinari. Trupul neinsufletit al...

- Romania va retrage fortele din Afganistan coordonat cu ceilalti membri NATO incepand cu data de 1 mai 2021, iar toti cei 615 militari si peste 80 de tone de materiale si elemente de logistica se vor extrage cu aeronave militare nationale si ale coalitiei, a informat, marti, Administratia Prezidentiala,…

- In 2015, militarii romani dislocati in Baza Militara Kandahar din Afganistan au participat la dezvelirea si sfintirea Monumentului Eroilor cazuti la datorie in teatrele de operatiuni din Afganistan si Irak, dupa aplicarea unei placi comemorative de marmura inscriptionata cu numele acestora. Pe placa…