Stiri pe aceeasi tema

- Chirurgul Dan Oprea, de la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, a transmis duminica un nou semnal de alarma cu privire la situatia in care se gaseste cea mai mare unitate medicala din Prahova. Medicul sustine ca nu exista o strategie clara cu privire la pacientii suspectati de infectare, dar si…

- Pana la ora 21.00, in Romania au fost confirmate 82 de infecții cu coronavirus. Șase dintre pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale și credibile. Vineri, 13 martie, la ora 20:30, a fost confirmat cazul nr.…

- Potrivit datelor oficiale, disponibile la ora 18.30, numarul persoanelor infectate cu coronavirus, pana acum, a ajuns la 81. Numarul celor declarați infectați, doar astazi, ajungand astfel la 22. Cel de-al 80-lea caz este un barbat de 26 de ani, din Prahova, venit ieri din Italia și carantinat din aceeași…

- Un barbat de 26 de ani din Prahova, venit din Italia joi, 12 martie, a devenit cel de-al 80-lea caz de infectare cu noul tip de coronavirus, iar o femeie din Bucuresti - cazul 81. Barbatul este in carantina la Busteni, iar femeia se afla internata la Spitalul „Victor Babes”.

- A group of people on cars entering Romania on the western border has been halted before entering Bucharest to calm traffic in the city, but they will continue their road trip to Constanta and Prahova, acting Interior Minister Marcel Vela told B1Tv private broadcaster on Wednesday. "At the entrance…

- In mai multe orașe din țara s-a raspandit rumoarea despre existența unor cazuri de infecție. Iașiul e unul dintre ele. La fața locului, Libertatea a intrebat și a obținut infirmarea cazului și explicații de la medici.Pe internet circula zeci de informați false despre ”confirmari” ale coronavirusului…

- Un seism cu magnitudinea 3.4 a avut loc, la ora 00:53:06 ora locala a Romaniei , in judetul Prahova, la adancimea de 139 km.Epicentrul a fost localizat la 47 km N de Ploiesti, 50 km SE de Brasov, 104 km N de Bucuresti, 113 km NE de Pitesti, 147 km SV de Bacau, 147 km V de Braila, 152 km V de Galati,…

- Aproape ca nu este medic pediatru care sa fi fost de garda in ultimele zile și sa nu se planga de adresabilitatea extrem de crescuta la Urgența. In medie, din randul prezentarilor, cam 10-15% erau cazuri care trebuia sa ajunga la spital, restul fiind rezultatul panicii instalate in randul parinților…