Eroi şi criminali Luiza Radulescu Pintilie Cunoasteti cutremuratoarea imagine a bolnavului cu masca de oxigen pe fata privind, stupefiat, pe fereastra salonului spitalului in care se afla internat, la protestatari anti-masca marsaluind pe strazi! Plamanii celor aflati sub privirile sale socate umflau puternic piepturile suflatorilor in vuvuzele, plamanii sai afectati de Covid binecuvanteaza fiecare respiratie, „castigata” cu ajutorul medicilor pe care cei dintai i-au facut nici mai mult nici mai putin decat… criminali! Romania nu este o tara ideala si nici nu cred in existenta unei asemenea tari. Oricat de mult… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

