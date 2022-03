Ripensia si FC Buzau au fost pedepsite pentru ca au folosit in prima runda a play-out-ului jucatori care nu aveau drept de joc. In cazul ros-galbenii cel in cauza e Zoran Mitrov, conform Comisiei de Disciplina si Etica a FRF. Ros-galbenii pierdusera pe teren jocul, scor 2-3 cu FC Brasov. In cazul buzoienilor o victorie […] Articolul Eroare la Ripensia, taxata de FRF. Ros-galbenii au pierdut la masa verde jocul cu FC Brasov a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .