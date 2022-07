Erling Haaland, debut cu gol la City în victoria cu Bayern Munchen (VIDEO) Manchester City s-a impus la limita, scor 1-0, intr-un amical contra lui Bayern Munchen, desfașurat duminica in SUA. Erling Haaland, noua vedeta a englezilor, a debutat cu gol pentru campioana din Premier League. Transferat de la Dortmund la Manchester City pentru 75 de milioane de euro, Erling Haaland a reluat imparabil o centrare a lui Jack Grealish dupa doar 12 minute de joc. Haaland a reușit sa obțina prima victorie din cariera in fața lui Bayern Munchen dupa șapte meciuri pierdute. Bayern Munchen: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Sabitzer, Kimmich – Coman, Muller, Sane – Gnabry.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

