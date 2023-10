Stiri pe aceeasi tema

- Trupa timișoreana BLAZZAJ a revenit cu un nou material de studio, un album imprimat pe dublu vinil numit “Intoarcerea Omului Furnicar”. Acesta va avea parte de o lansare speciala in Timișoara, astazi, 14 octombrie, la Faber. Materialul are 14 compozițiile pline cu sarcasm și umor fin, in nota binecunoscuta…

- Interpreta de muzica populara Catalina Rotaru, caștigatoare, in anul 2018, a Trofeului „Vedeta populara", iși lanseaza joi, 21 septembrie 2023, la ora 18:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, primul album discografic, intitulat „De ți-o fost draga ...

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse lanseaza astazi Harta Interactiva a Tineretului.Aceasta conține, pentru fiecare județ in parte, datele de contact si evenimentele organizate de toate Casele de Cultura ale Studenților, Fundațiile pentru Tineret, asociațiile și federațiile de…

- Trupa din Londra lanseaza pe 6 septembrie primul album cu piese noi de dupa 2005. Ultimul album, lansat in 2016, conținea coveruri. Acesta va fi cel de-al 31-lea album al formației de muzica rock.

- In toate școlile din țara, astazi a rasunat primul sunet, cu acest sunet incepe noul an școlar. Cu acest prilej Irina și Serghei Kovalsky au publicat un clip video al unei melodii care are in ea și sare și piper. In melodie, artiștii inr-o forma hazlie ironizeaza grupul de parinți in care sint discutate…

- Un tribunal din Crimeea a amendat trei femei cu 15.000 de ruble (138 de euro) pentru ”discreditarea” armatei ruse, a anuntat vineri Ministerul rus de Interne, citat de Novaya Gazeta Europe. Femeile, care lucreaza ca animatoare pentru copii intr-un parc acvatic, au dansat pe o melodie a unui artist ucrainean.…

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (Naita George) revin in forța si lanseaza impreuna cu Next Route (Beznea Teodor Dorinel), o melodie de dragoste care te va cuceri de la prima ascultare, care se numește “Someday”. Lansata impreuna cu labelul Norvis Music,noua piesa are un sound contemporan și o emoție…