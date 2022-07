Stiri pe aceeasi tema

- Anton Petrea, antrenorul echipei FCSB, s-a aratat nemulțumit atat de rezultatul inregistrat cu Universitatea Cluj, 1-1, cat și de evoluția elevilor sai. ”Un joc mai puțin reușit din partea noastra. Am fost destul de nemulțumit, am facut destul de multe greșeli. Am discutat cu jucatorii sa fie mult mai…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), i-a criticat pe Darius Olaru si Octavian Popescu dupa meciul disputat duminica seara, cu Universitatea Cluj, scor 1-1. Omul de afaceri a declarat ca jucatorii s-au crezut vedete. Gigi Becali s-a aratat deranjat ca Olaru a pus rezultatul pe seama arbitrajului.…

- FCSB și Universitatea Cluj au remizat, scor 1-1, in prima etapa a noului sezon din Liga 1. Erik Lincar (43 de ani), antrenorul „șepcilor roșii”, și-a felicitat elevii pentru curajul de care au dat dovada pe Arena Naționala. Erik incar a fost laudat de Dumitru Dragomir și de Basarab Panduru. Antrenorul…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat ca el si jucatorii sunt increzatori inaintea debutului in noul sezon. Vicecampioana en-titre va evolua cu Universitatea Cluj, in prima etapa a SuperLigii. „Suntem optimisti si increzatori inaintea debutului de sezon. Sper sa incepem sezonul…

- Echipa de fotbal Universitatea Cluj, nou promovata in Superliga, a invins cu scorul de 4-1 (2-1) divizionara secunda Minaur Baia Mare intr-o partida amicala disputata, sambata, pe terenul "Remus Campeanu" din Parcul Sportiv "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, potrivit Agerpres.Golurile formatiei clujene…

- FC Universitatea Cluj a caștigat categoric primul meci al verii, in fața lui Sanatatea Cluj, cu scorul 9-2. Au marcat pentru „studenți”: Hofman (hat-trick), Balan (dubla), Ely Fernandes, M. Moraru, Haita, Pires.Pentru testul cu Sanatatea Cluj, Erik Lincar a trimis in teren urmatoarea formație: Gorcea,…

- Erik Lincar, 43 de ani, antrenorul lui U Cluj, a pus ochii pe 3 jucatori de la Dinamo: Balthazar Pierret (22, mijlocaș central), Cosmin Matei (30, mijlocaș ofensiv) și Christian Irobiso (29, atacant). Dinamo a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la inființare, dupa ce a pierdut lamentabil…

- FC Universitatea Cluj a reușit sa se impuna cu 2-0 in prima manșa a barajului pentru promovare cu Dinamo, iar acum alb-negrii așteapta returul care va avea loc duminica, de la ora 21:00, pe Stadionul „Dinamo”. Nu a fost o saptamana ușoara pentru baieții lui Erik Lincar, caci contrar așteptarilor „majoritații”,…