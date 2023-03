Ericsson, probleme cu corupția la nivel înalt și mituirea oficialilor Actiunile producatorului suedez de echipamente de telecomunicatii s-au prabusit miercuri la pranz cu aproape 14,5%, dupa ce compania a dat publicitatii rezultatele unei anchete interne care arata ca este posibil ca Ericsson sa fi facut plati catre gruparea jihadista Statul Islamic pentru a avea acces la anumite rute de transport din Irak, transmite Bloomberg. Intr-un interviu pentru cotidianul Dagens Industri, directorul general Borje Ekholm a spus ca ancheta interna demarata de Ericsson a identificat „o serie de cheltuieli neobisnuite datand din 2018”, adaugand insa ca firma nu a putut stabili… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

