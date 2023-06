Eric de Oliveira a suferit un atac cerebral! Care este starea celui mai bun marcator străin din istoria Ligii 1 Fostul fotbalist Eric de Oliveira, membru in staff-ul campioanei Romaniei, Farul , a suferit un accident vascular cerebral, in cantonamentul din Poiana Brașov, conform gsp.ro . Totul s-ar fi petrecut vineri, 23 iunie, in cantonamentul pe care campioana Romaniei il desfașura in Poiana Brașov. Fostul mijlocaș a fost transportat urgența la spitalul din Brașov, iar medicii l-au stabilizat rapid, acum aflandu-se in afara oricarui pericol. In varsta de 37 de ani, Eric de Oliveira s-a retras in urma cu doi ani și deține recordul de goluri marcate de jucatorii straini in campionatul Romaniei. In cele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

