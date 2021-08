Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va lucra cu Pakistanul la o stabilizare a situatiei in Afganistan cu scopul de a impiedica un aflux de refugiati provenind din aceasta tara aflata in razboi, a afirmat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP. Turcia se confrunta cu un val crescand de migranti afgani care…

- Turcia va lucra cu Pakistanul la o stabilizare a situatiei in Afganistan cu scopul de a impiedica un aflux de refugiati provenind din aceasta tara aflata in razboi, a afirmat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP. Turcia se confrunta cu un val crescand de migranti afgani…

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre teritoriale",…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca Ankara si Washington s-au pus de acord asupra 'modalitatilor' unei viitoare asumari a securitatii aeroportului din Kabul de catre fortele turce dupa retragerea americana din Afganistan, transmite AFP. 'Impreuna cu SUA si NATO, am…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul sau kargaz Sadir Japarov in plina polemica in Kargazstan dupa disparitia unui profesor care apartinea unei miscari a unui inamic declarat al Ankarei, relateaza AFP. Vizita lui Japarov in capitala Turciei survine…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul sau kargaz Sadir Japarov in plina polemica in Kargazstan dupa disparitia unui profesor care apartinea unei miscari a unui inamic declarat al Ankarei, relateaza AFP. Vizita lui Japarov in capitala Turciei survine la o zi…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti SUA ca risca "sa piarda un prieten pretios" prin "incoltirea" Turciei, cu doua saptamani inaintea unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden pe fondul tensiunilor bilaterale, relateaza AFP. "Cei care incoltesc Turcia vor pierde un prieten…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti SUA ca risca "sa piarda un prieten pretios" prin "incoltirea" Turciei, cu doua saptamani inaintea unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden pe fondul tensiunilor bilaterale, relateaza AFP. "Cei care incoltesc Turcia vor pierde un prieten…