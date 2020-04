Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a discutat cu omologul sau american Donald Trump despre o cooperare intre cele doua tari in lupta impotriva noului coronavirus, in contextul in care Ministerul brazilian al Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea fata de nivelul infectarilor si cu privire la o lipsa…

- Un avion militar de transport cu ajutoare pentru Statele Unite a decolat miercuri dimineata de pe un aeroport de langa Moscova, informeaza Reuters.Rusia a trimis in SUA echipament si masti pentru protectia impotriva coronavirusului, a relatat televiziunea de stat rusa; postul Rossia 24 a prezentat…

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru a oferi ajutor in lupta cu noul coronavirus, noteaza New York Times care citeaza Reuters. Trump „și-a exprimat intenția de colaborare in efortul impotriva epidemiei, spunand ca a fost impresionat de eforturile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat joi "masacrele" comise, potrivit lui, de hindusi impotriva musulmanilor in India, unde violentele intercomunitare au facut 33 de morti la New Delhi in ultimele zile, informeaza AFP. "Astazi, India a devenit o tara unde masacrele se raspandesc.…

- Donald Trump va solicita Congresului 2,5 miliarde de dolari pentru lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Un miliard de dolari va fi folosit pentru dezvoltarea unui vaccin, in timp ce restul va fi folosit pentru terapii si echipamente de protectie. Presedintele SUA, Donald Trump, va solicita Congresului…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut Rusiei sa inceteze sa sustina "atrocitatile" comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, a anuntat Casa Alba duminica, informeaza AFP. In timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, Trump "si-a exprimat…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…