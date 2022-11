Stiri pe aceeasi tema

- Cinci rachete lansate din nordul Siriei au lovit luni, 21 noimebrie, districtul turc Karkamis aflat in zona de frontiera, omorand doua persoane si ranind alte sase, dintre care doua grav, a declarat guvernatorul provinciei Gaziantep, citat de Reuters . CNN Turk transmite ca rachetele au fost trase din…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan a explicat motivele pentru operațiunea militara declanșata de Turcia in nordul Siriei, totodata lansand acuzații in direcția Rusiei despre care afirma ca refuza sa iși faca datoria in regiune, relateaza site-ul rusesc Lenta . „In ciuda avertismentelor noastre repetate…

- Ministerul turc al Apararii a anunțat duminica ca 89 de ținte, inclusiv adaposturi și depozite de muniție, au fost distruse in lovituri aeriene asupra bazelor militanților kurzi din nordul Irakului și nordul Siriei, conform Reuters

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat duminica in urma exploziei din centrul Istanbulului, transmițandu-le condoleanțe celor au pierdut rude sau prieteni in acest incident sangeros și subliniind ca țara noastra este alaturi de poporul turc."Suntem profund intristați de veștile ingrozitoare care vin…

- ”Datorita ONU și Turciei, Moscova a primit garanții scrise de la Kiev ca nu va folosi coridorul de cereale pentru operațiuni de lupta impotriva Federației Ruse”, anunța Ministerul rus al Apararii. ”Datorita ONU și Turciei, Moscova a primit garanții scrise de la Kiev ca nu va folosi coridorul de cereale…

- Noul comandant al așa-numitei „operațiuni militare speciale a Rusiei in Ucraina”, generalul Serghei Surovkin, a oferit marți un interviu pentru televiziunea de stat Rossia24 in care a vorbit despre situația de pe front și obiectivele militare ale armatei ruse, relateaza CNN . „Rușii și ucrainenii sunt…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a propus joi omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan crearea in Turcia a unui centru de distributie pentru exportul gazelor rusești catre Europa, idee prezentata initial de liderul de la Kremlin in ziua anterioara la o conferinta energetica la Moscova, transmite AFP.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE. Intr-un discurs pronuntat cu ocazia Zilei nationale…