Erdogan compară alegerile de duminică cu lovitura de stat din 2016 Potrivit agerpres, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis vineri, inaintea alegerilor prezidentiale si parlamentare de duminica ce au o mare miza interna si internationala, ca va apara “independenta si viitorul” Turciei, la fel cum a facut in iulie 2016, cand el a fost tinta unei lovituri de stat militare in cele din urma esuate. “Daca va fi necesar, la fel ca in noaptea de 15 iulie (2016), ne vom apara independenta si viitorul nostru, inclusiv cu riscul vietilor noastre”, a scris Erdogan pe Twitter, asigurand ca “nu va renunta sa serveasca tara”, relateaza agentia EFE. Sondajele sugereaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

