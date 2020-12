Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua navei vor putea finaliza lucrarile de construcție. Soarta proiectului ruso-european fusese pusa sub semnul intrebarii din cauza presiunilor și sancțiunilor SUA. Washingtonul a aplicat masuri restrictive impotriva proiectului și le-a cerut tuturor celor implicați in lucruri sa renunțe…

- Rusia isi consolideaza capacitatile militare in enclava Kaliningrad si a format deja o divizie autonoma de infanterie motorizata care include, intre altele, un regiment de tancuri, a declarat luni un amiral al marinei ruse, invocand necesitatea de a raspunde la ceea ce el a calificat drept o acumulare…

- Dupa 10 ani de planificare, lucrarile la cel mai lung tunel subacvatic din lume au inceput. Situat la o adancime de 40 de metri in Marea Baltica, tunelul Fehmarnbelt va face legatura intre Germania și Danemarca.

- Cookie-urile sunt bucati de cod, date colectate de site-urile web in scopul de a personaliza experienta utilizatorului in viitor. Teoretic, scurteaza timpul de accesare a unui site. Ajunse in maini gresite, cookie-urile reprezinta totusi un urias risc de securitate. Asta deoarece, atunci cand site-urile…

- Salile de clasa trebuie aerisite de trei ori pe ora in aceasta iarna in efortul de a preveni transmiterea coronavirusului, a recomandat joi Agentia pentru Mediu din Germania (UBA), potrivit DPA.''Ca sa te protejezi de particulele infectioase, aerul ar trebui improspatat de trei ori pe ora'',…

- Germania a introdus ventilarea spatiilor interioare in formula guvernamentala de combatere a pandemiei COVID-19, cancelarul german Angela Merkel explicand noua masura ca probabil una din cele mai „ieftine si eficiente” metode de stopare a raspandirii virusului, relateaza The

- Cancelarul Germaniei a declarat ca simpla ventilare a incaperilor, inclusiv in timpul iernii, chiar daca este frig, este unul dintre cele mai simple și mai eficiente moduri de prevenire a infecției cu coronavirus, scrie The Guardian.Ventilarea incaperilor a fost inclusa oficial pe lista masurilor recomandate…

- Polițiștii nasaudeni au indisponibilizat o bicicleta pe care pedala un tanar. Aceasta a ajuns la Nasaud tocmai din Germania, dar nu prin metode oneste. Oamenii legii verifica acum ”traseul” bicicletei. Un tinerel din Nasaud care se plimba cu bicicleta au vazut ca oamenii legii sunt foarte interesați…