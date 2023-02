Stiri pe aceeasi tema

- ■ Inspectoratul de Stat in Construcții a intocmit „lista neagra“ a cladirilor cu risc seismic ridicat din Neamț ■ este imparțita pe trei clase, șapte fiind in cea mai grava ■ este pericol și in spitale ■ Cutremurul catastrofal din Turcia și Siria, unul de 7,5 grade Richter, care a avut loc pe 6 februarie,…

- Autoritațile din Turcia au reținut o serie de persoane responsabile pentru construcția cladirilor care s-au prabușit in urma cutremurului catastrofal de luni, potrivit agenției de știri de stat turce Anadolu, citata de CNN.

- In Romania anului 2023 inca exista multe zone in care asfaltul este un lux. Și nu vorbim neaparat despre așezarile rurale, unde noroiul și mocirla sunt o normalitate, ci de zone cu pretenții. Strazi neasfaltate, ape și multa mocirla intr-o zona rezidențiala din Romania Porțiunea de uscat dintre Mamaia…

- Turcia a fost lovita de doua cutremure devastatoare, de peste 7,5 grade pe scara Richter, care au afectat foarte puternic și Siria. Autoritațile din cele doua țari vorbesc despre peste 22.000 de morți și de aproape 5.000 de cladiri care s-au prabușit. Ionuț Negoița, fost patron al clubului Dinamo, are…

- „Avem probleme cu infrastructura critica. Majoritatea podurilor au peste 50 de ani. Vedem ce s-a intamplat cu podul de la Lutca.Singura forma de a pune cetațenii in siguranța este de a construi cladiri noi. Constructorii romani trebuie sa fie lasați sa-și faca treaba”, a spus George Simion, la Realitatea…

- Turcia "nu este in situatia" sa ratifice aderarea Suediei la NATO, a apreciat sambata Ibrahim Kalin, consilier apropiat al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, dupa un nou incident survenit in aceasta saptamana, relateaza AFP.

- Pornind de la situația ca sunt anumite voci in spațiul public sustin ca unele spitale vechi ar trebui sa fie demolate și nicidecum transformate in cladiri de locuit, ministrul Sanatații Alexandru Rafila, a adus clarificari in emisiunea Prima News. Medicul afirma ca este falsa ideea conform careia imobilele…

- In opt localitați din județul Tulcea nu exista niciun medic de familie. Este o situație care persista de la inceputul anilor 2000 și care se agraveaza de la an la an, odata cu imbatranirea medicilor actuali, care nu prea mai au cui sa predea ștafeta. Libertatea a fost in localitatea de langa Dunare,…