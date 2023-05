Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca Elon Musk a cerut recent incetarea progresului AI pe o perioada de 6 luni incepe sa fie mai ușor de ințeles, dupa ce miliardarul a declarat, intr-un interviu cu Fox News, citat de Engadget , ca vrea sa creeze propria sa companie de inteligența artificiala, pe care se gandește sa o numeasca…

- Intr-un interviu pentru BBC, Elon Musk a declarat ca, in urma masurilor luate de el, Twitter este aproape de rentabilitate. In cadrul aceluiși interviu, miliardarul a precizat ca la preluarea Twitter erau aproape 8.000 de angajați, iar in prezent au ramas 1.500. Musk a descris experiența de a fi șef…

- O companie australiana a creat o chifteluța de mamut, din celulele speciei care a disparut de pe pamant acum aproximativ 10.000 de ani . Proiectul iși propune sa demonstreze potențialul carnii crescute din celule, fara sacrificarea animalelor, relateaza The Guardan.

- Compania americana Neuralink, fondata de miliardarul Elon Musk, intenționeaza sa implanteze un dispozitiv in creierul omului care sa-i permita sa interacționeze cu computerul printr-un proces de gindire. Despre acest lucru a afirmat insuși Elon Musk intr-un interviu. Jurnalist: Deja testați pe oameni?…

- Martin Cooper, barbatul considerat inventatorul telefonului mobil și prima persoana care a efectuat un apel pe un telefon mobil in 1973, prezice ca smartphone-urile, așa cum le cunoaștem, vor disparea. Intr-adevar, in timpul unui interviu acordat CNBC, Martin Cooper a explicat: „corpul uman este stația…

- Inventatorii au o soluție bizara pentru lipsa de airbag pe motociclete – prin introducerea acestora in interiorul pantalonilor motociclistului. Marca suedeza Mo’cycle a creat o pereche de blugi de 499 de dolari care se umfla in citeva secunde pentru a proteja partea inferioara a corpului in caz de accident.…

- Cele mai recente studii arata ca cipurile pe care Elon Musk vrea sa ni le puna in creier ne pot afecta decisiv personalitatea, in feluri bizare și ingrijoratoare. Dupa ani de experimente efectuate pe animale, Musk a anunțat in decembrie ca cercetatorii sai de la Neuralink se pregatesc sa inceapa testele…

- Departamentul pentru Transporturi al SUA a declarat joi ca investigheaza compania de implanturi cerebrale Neuralink a lui Elon Musk cu privire la transportarea, posibil ilegala, a unor agenti patogeni periculosi, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…