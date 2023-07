Epson a prezentat un proiector din zona Pro, un model business cu laser, Pro EX11000. Acesta ofera o luminozitate de 4600 de lumens si suporta streaming wireless. Dotarile sale le aflati mai jos. El poate proiecta o imagine de pana la 300 de inch in diagonala si se poate utiliza fara probleme si pe timp de zi, la lumina zilei. La capitolul conectivitate vine cu HDMI si USB, dar suporta si transmisiuni wireless via Miracast. Epson Pro EX11000 e vandut in SUA deocamdata la suma de 1299 dolari. Inca nu se stie cand va sosi in Europa. Avem de-a face cu un proiector laser, cu o rezolutie de 1920 x…