Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile produse de Hagi pe parcursul reprizei secunde au facut ca Romania sa joace intr-un sistem 4-1-5, cu cifre realmente colosale in ultima jumatate de ora: posesie de 70% și nu mai puțin de 12 șuturi la poarta. Repriza a doua a fost una incredibila. Slovenii au deschis scorul in minutul 55,…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei, formata din jucatoare sub 18 ani, a debutat cu dreptul la Campionatul Mondial din Macedonia de Nord, impunandu-se, sambata, la Skopje, cu scorul de 39-27, in fața echipei statului Guineea, intr-un meci din grupa E. Luni, 1 august, selecționata tricolora va intalni…

- Atacantul suedez Kennet Andersson a avut cifre formidabile in meciul Romania - Suedia 2-2, 4-5 la penalty-uri, de la CM 1994: a caștigat 26 de duleuri, cat Hagi și Raducioiu la un loc, peste 75% dintre acestea fiind in fața lui Gica Popescu, a avut acțiuni in careul advers cat toata naționala noastra,…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei cu jucatoare sub 20 de ani a invins Slovacia cu 31-30 (FOTO), joi, 30 iunie, la Celje, intr-un meci pentru locurile 17-20 ale Campionatului Mondial din Slovenia. Tricolorele vor juca vineri, 1 iulie, de la ora 13:00, tot la Celje, contra Poloniei, pentru locurile…

- Nationala feminina de handbal-tineret a Romaniei s-a impus la limita, cu scorul de 31-30 (17-15), in fata reprezentativei Slovaciei, intr-o partida disputata la Celje, la Campionatul Mondial din Slovenia. La 30-30, Sarah Darie a marcat golul victoriei, Slovacia ratand ultimul atac, la care Nataliia…

- Naționala feminina U20 a Romaniei a trecut de reprezentativa similiara a Lituaniei, scor 29-20, și s-a calificat in faza grupelor principale la Campionatul Mondial gazduit de Slovenia. Romania U20 a caștigat primele doua meciuri de la Mondialul U20, cu Angola și Lituania, și este calificata in faza…

- Partidul Social Democrat și PES activists Romania au organizat, in acest final de saptamana, o consultare naționala prin intermediul careia au preluat opiniile cetațenilor privind viitorul Uniunii Europene și schimbarea tratatelor europene. Cetațenii au fost invitați sa iși exprime opțiunea pe sutele…

- Partidul Social Democrat și PES activists Romania au organizat, in acest final de saptamana, o consultare naționala prin intermediul careia au preluat opiniile cetațenilor privind viitorul Uniunii Europene și schimbarea tratatelor europene. Cetațenii au fost invitați sa iși exprime opțiunea pe sutele…