Stiri pe aceeasi tema

- Episcopia Romano-Catolica Iasi a anuntat, pe Facebook, ca episcopul emeritc Petru Gherghel este internat de cateva zile intr-un spital din oras, fiind infectat cu noul coronavirus. Starea acestuia de sanatate este una stabila, avand o forma usoara a bolii.. „Dragi prieteni, va rugam sa-l purtati in…

- Episcopul emerit Petru Gherghe, in varsta de 80 de ani, este internat intr-un spital din Iași, dupa ce a fost confirmat cu virusul SARS-CoV2, informeaza, sambata, Episcopia Romano-Catolica Iași. Reprezentanții Episcopiei Romano-Catolice Iași au facut apel la rugaciune pentru Preasfințitul…

- Episcopul emerit Petru Gherghe, in varsta de 80 de ani, este internat intr-un spital din Iași, dupa ce a fost confirmat cu virusul SARS-CoV2, informeaza, sambata, Episcopia Romano-Catolica...

- Fostul episcop al Episcopiei Romano Catolice Iasi, Petru Gherghel, a fost depistat cu infectia cu SARS COV 2. In acest moment se afla in grija corpului medical, starea sa de sanatate fiind una stabila. Forma bolii este una usoara dar, dat fiind faptul ca fostul episcop are 80 de ani, medicii continua…

- Primarul orașului Șimleu Silvaniei, Septimiu Catalin Țurcaș, a anunțat marți dimineața pe contul sau de Facebook ca s-a infectat cu Covid-19 Primarul orașului Șimleu Silvaniei a anunțat, marți dimineața, pe contul sau de Facebook, ca s-a infectat cu Covid-19. Septimiu Țurcaș este internat in spital…

- n Radu Curpan banuieste ca s-a infectat in timpul campaniei electorale n si contactii lui directi, sotia, fiica si mama s-au imbolnavit n alesul local spune ca simptomele bolii sint absolut groaznice n se gindeste si la posibilitatea de a dona plasma, fiind donator universal n Internat in Spitalul Judetean…

- Mircea Beuran are o forma complicata, fiind internat la Terapie Intensiva, dar nu este intubat. „Este internat la Institutul Matei Bals din Bucuresti. Nu este la Terapie Intensiva, intubat, dar este pe tratament cu oxgen", anunta Antena 3. Mircea Beuran a participat recent la lansarea unui volum de…

- Primarul comunei Deveselu, Ion Aliman, a murit, joi dimineața, la Spitalul Colentina, unde era internat in urma unor complicații dupa infectarea cu coronavirus. Aliman avea 57 de ani. Aliman a fost confirmat cu noul coronavirus, la inceputul lunii septembrie, cand a fost internat la Spitalul Municipal…