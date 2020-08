Stiri pe aceeasi tema

- Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, a declarat la Digi24 ca in Romania, epidemia a intrat in etapa de scadere progresiva. El a argumentat cu cifrele care arata scaderea numarului bazal de reproducere. Astfel, daca in 10 iulie era 1,21, in prezent a scazut sub 1.

- Vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, Emilian Popovici, este de parere ca daca rata de reproducere a infecțiilor se va menține la nivelul de 1,1 atunci, la 14 septembrie, vom avea 1.880 de noi cazuri de COVID-19 pe zi. In plus, potrivit aceluiași scenariu, la terapie intensiva ar putea…

- Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, a declarat la Digi24 ca daca rata de reproducere a infecțiilor se va menține la nivelul de 1,1 atunci la 14 septembrie vom avea 1.880 de noi cazuri pe zi, iar la terapie intensiva ar putea exista 1.149 de persoane, fața de 248 cate…

- Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, trage un semnal de alarma pentru toți romanii. In septembrie, cazurile noi de coronavirus ar putea sari de 1.800. Romania a raportat in ultima perioada creșteri accentuate ale cazurilor noi de coronavirus, iar epidemiologul Emilian…

- Medicul epidemiolog Geza Molnar a spus, in emisiunea Marius Tuca Show, ca peste doua saptamani vom asista la o scadere a cazurilor de COVID-19: „Daca introducem abuziv carantinari si izolari, tot acolo vom ajunge!”.Medicul a vorbit despre ce ne asteapta in lunile de toamna, dar si in cele…

- Epidemiologul Molnar Geza a afirmat, sambata, la Digi24, ca numarul mare de cazuri din ultima vreme nu este raspandit egal in toata tara iar in acest moment Romania trece printr-o “revenire” a primului val de imbolnaviri, care va trece in maxim doua saptamani. El considera ca izolarea este un act…

- Daca nu respectam regulile sanitare, numarul cazurilor noi de coronavirus va continua sa creasca și s-ar putea dubla luna viitoare, pana la 800 de raportari pe zi, avertizeaza vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, Emilian Popovici.