Epidemii de pneumonie în mai multe țări europene Mai multe țari europene au semnalat o creștere a cazurilor de pneumonie la copii in ultima perioada, in timp ce China se confrunta cu o recrudescența a acestei boli. Infecțiile sunt provocate de mycoplasma pneumoniae, o bacterie care poate provoca infecții respiratorii ușoare sau pneumonii grave. Este vorba despre o cauza frecventa de pneumonie in cazul copiilor de varsta școlara. Potrivit autoritaților de sanatate publica mdin Franța, aceasta bacterie poate reprezenta cauza a 30 pana la 50% dintre pneumoniile diagnosicate la copii. Pneumonia provoaca o inflamare a alveolelor pulmonare. Acestea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

