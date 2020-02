Stiri pe aceeasi tema

- Un nou bilant al epidemiei cauzate de coronavirus indica 2.000 de morti in China, dupa anuntarea de catre autoritatile din provincia Hubei (centru), epicentrul epidemiei, a 132 de noi decese, relateaza Agerpres , cu referire la AFP.

- UPDATE, 18.02.2020 – Bilantul epidemiei provocate de noul coronavirus a atins 1.807 morti in China continentala, dupa 93 de noi decese in provincia Hubei, potrivit cifrelor oficiale publicate marti, relateaza AFP. Autoritatile medicale din Hubei, epicentrul epidemiei, au inregistrat marti 1.807 de noi…

Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP preluat de agerpres.

Numarul de decese cauzate de noul coronavirus a ajuns la 170 in China, cu peste 1.700 de noi cazuri de contaminare inregistrate in tara, a anuntat joi guvernul chinez, relateaza AFP.