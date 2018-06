In contextul in care decesele celebritatilor aduc sub luminile reflectoarelor sinuciderile din tarile bogate, OMS a subliniat faptul ca peste trei sferturi din cazurile de suicid se produc in tarile in dezvoltare.

Aproape 800.000 de persoane se sinucid in fiecare an pe plan mondial, iar suicidul reprezinta a doua cauza de deces in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 15 si 29 ani, potrivit OMS, citata de Agerpres.



In Statele Unite, 45.000 de persoane s-au sinucis in 2016, marcand o crestere ingrijoratoare - de 30% - in raport cu anul 1999.



"E dificil de explicat,…