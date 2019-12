Epidemia națională Imaginați-va ca ați cumparat niște pantofi extraordinar de scumpi, ultima moda dar care, din pacate, va sunt mai mici cu un numar. Nu mai puteți da produsul inapoi, nu-l puteți vinde pentru ca deja v-ați laudat tuturor cunoscuților cu aceasta achiziție. Așa ca-i purtați deși va strang și va rod la calcai, dar va laudați […] Articolul Epidemia naționala apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

