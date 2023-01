Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat intr-o conferința ca nu se declara, inca, existența unei epidemii de gripa in Romania, insa, autoritațile au ”intitulat” situația din prezent drept o ”stare de alerta epidemica”. Autoritațile sanitare au pregatit un set de recomandari la nivel național…

- Alexandru Rafila a vorbit pe tema situatiei epidemiologice la nivel national și a anunțat masurile luate in urma numarului mare de cazuri de gripa.Ministrul Sanatații va emite „o instrucțiune pentru stare de alerta epidemica” care nu aduce cu sine obligativitatea unor masuri.„Nu ne dorim sa introducem…

- Alexandru Rafila a vorbit pe tema situatiei epidemiologice la nivel national și a anunțat masurile luate in urma numarului mare de cazuri de gripa.„Nu ne dorim sa introducem restricții, ci sa facem populația partener astfel incat sa ținem sub control un fenomen natural, gripa sezoniera, care anul acesta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, ca este foarte probabil ca aceasta saptamana sa fie a treia de crestere consecutiva a cazurilor de gripa si prin urmare sa se declare „stare de epidemie de gripa”. Ministrul a declarat ca exista un anumit algoritm care duce la declararea starii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca actualul sezon gripal afecteaza mai mult copiii si a facut apel la parinti sa nu ii duca la spital daca au forme usoare sau medii de gripa, ci sa consulte medicul de familie.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat recent estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor in ultimele doua saptamani din 2022, adica intervalul 19 decembrie...

- Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori. ANM a publicat prognoza meteo pentru Craciun și pentru Revelion. Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori Vremea va trece prin mai multe schimbari pana pe 24 decembrie. Spre…

- Vremea de Craciun, Revelion și Sfantul Ion: temperaturi oscilante, este posibil sa ninga. Prognoza meteo pana in 9 ianuarie 2023 ANM a publicat prognoza meteo pana in 9 ianuarie 2023. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele patru saptamani, in Romania, vor alterna perioadele…