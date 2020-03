Pentru a impiedica raspandirea continua a coronavirusului in Europa, președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat ca va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE „Cu cat calatorii sunt mai puțini, cu atat mai mult putem controla raspandirea virusului, prin urmare, dupa cum tocmai am informat partenerii noștri din G7, propun șefilor de stat și de guvern, o restricție asupra calatoriilor neesențiale catre Uniunea Europeana. Aceste restricții ar trebui sa fie aplicate pentru o perioada inițiala de 30 de zile, care poate fi prelungita dupa cum este necesar”, a…