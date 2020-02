Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva sumbra ca epidemia de coronavirus ar putea deveni prima pandemie din era globalizarii pune sub semnul intrebarii stabilitatea economiei mondiale, transmite Bloomberg. In conditiile in care numarul deceselor se apropie de 3.000, numarul cazurilor raportate oficial a trecut de 80.000…

- Epidemia cu noul coronavirus nu a ajuns la nivelul unei pandemii, a declarat, luni, seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite DPA. ‘Deocamdata nu este vorba despre o raspandire necontrolata a coronavirsului la nivel global si nu ne confruntam cu imbolnaviri…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a facut apel, luni, ca lumea sa se pregateasca pentru "o eventuala pandemie" cu noul coronavirus, caracterizand drept "foarte preocupanta (...) cresterea brusca" de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud si in Iran, potrivit AFP."Trebuie…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a facut apel, luni, ca lumea sa se pregateasca pentru ”o eventuala pandemie” cu noul coronavirus, caracterizand drept ”foarte preocupanta cresterea brusca” de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud si in Iran, potrivit News.ro.”Trebuie sa ne…

- Libertatea prezinta ghidul educativ de preventie a infectiei cu coronavirus, dezvoltat de Organizatia Mondiala a Sanatatii si adaptate in versiune romaneasca de o companie de produse farmaceutice.Din ghid aflam cum ne putem proteja pe noi insine, dar si pe cei din jurul nostru de o eventuala imbolnavire.…

- Cinci oameni au murit deja in nordul Italiei din cauza bolii si peste 150 de cazuri au fost confirmate incepand de vineri. Italia a devenit astfel cea mai afectata tara din afara Asiei.„Avem o colaborare excelenta cu Italia in mecanismul de protectie civila si am incredere ca italia are oameni profesionisti…

- China a raportat sâmbata o scadere a numarului de noi decese și cazuri de coronavirus consemnate pâna la finalul zilei de vineri, transmite Reuters. În China continentala au fost înregistrate 397 de noi infectari, fața de 889 în ziua anterioara.Dar, numarul de cazuri…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca numarul infectarilor cauzate de coronavrius s-a stabilizat, dar este nevoie de multa precauție, pentru ca epidemia "poate merge in orice direcție"Numarul cazurilor de infectare cu noul virus gripal din China s-a stabilizat, dar este necesara „extrem de multa…