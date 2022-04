Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana, care detine produse precum Facebook si Instagram, evalueaza introducerea unei monede virtuale in cadrul viitorului metavers si a propriilor aplicatii. Intern, angajatii companiei numesc aceasta moneda Zuck Bucks. Nu este deocamdata clar cum si la ce va fi folosita viitoarea moneda,…

- Doi frați, de 8 și 6 ani, s-au ratacit incercand sa prinda pasari mici in jungla, in apropiere de Manicore, in statul Amazonas, in 18 februarie. Ei au fost gasiți in viața, dupa patru saptamani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cand actorul rus Jean-Michel Scherbak a scris pe retelele de socializare ca ii este rusine ca tara sa a declansat un razboi impotriva Ucrainei, mama sa - sustinatoare de cursa lunga a presedintelui rus Vladimir Putin - l-a blocat online, relateaza Reuters. "Ea mi-a scris pe Facebook ca sunt un tradator…

- Utilizatorii Instagram sunt vizati, in ultimele zile, de o campanie de tip phishing care se propaga prin intermediul mesajelor private, transmise de obicei de conturi compromise, avertizeaza specialistii Directoratului National de Securitate Cibernetica. Potrivit expertilor, tehnicile utilizate de catre…

- In ultima saptamana Meta a fost un subiect pentru presa din toate motivele corecte, avand de-a face cu prima scadere de utilizatori zilnici de la infiintarea sa, apoi de amenintarea cu retragerea din Europa . Acum e un subiect pentru un motiv inedit: Mark Zuckerberg vrea sa impuna „distantare” si in…

- David Guetta, numit din nou cel mai bun DJ al anului de DJ Mag 2021 a sustinut un concert in jocul Roblox pe 4 februarie de la ora 2 AM, ora Romaniei. DJ-ul francez a facut istorie prin reprezentatia de la Luvru in noaptea dintre anii 2020 si 2021 si acum se alatura trendului concertelor in universuri…

- Metaverse-ul este cu siguranța unul dintre cele mai discutate subiecte in ultimele luni de zile. Dar ce este, mai exact, acest lucru? Metaverse reprezinta o combinație intre multiple ramuri ale tehnologiei, precum realitatea virtuala, realitatea augmentata și videouri, unde utilizatorii “traiesc” intr-un…

- In timpul unui eveniment organizat la Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco” din Chișinau, mai mulți lucratori medicali au cam uitat de masurile anti COVID-19, ca purtarea maștii. Totuși, instituția fiind in pas cu tehnologiile au dres situația. In fotografiile publicate pe Facebook, administrația…