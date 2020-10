Stiri pe aceeasi tema

- E.ON și Samus TEC Dej, parteneri intr-unul dintre cele mai importante proiecte de producere a energiei fotovoltaice din Romania Energia produsa și preluata in autoconsumul companiei genereaza o independența energetica de 8-10%; Samus TEC va reduce emisiile de CO2 cu peste 394 tone pe an, iar deșeurile…

- Energia produsa și preluata in autoconsumul companiei genereaza o independența energetica de 8-10%;Samus TEC va reduce emisiile de CO2 cu peste 394 tone pe an, iar deșeurile radioactive cu 3,75 kg; Un viitor mai verde iși propun companiile E.ON Energie Romania și Samus TEC Dej, care au semnat un parteneriat…

- E.ON Energie Romania, din Grupul german E.ON, a construit o centrala electrica fotovoltaica in Parcul Industrial TeraPlast Bistrita, un proiect de circa 1,9 milioane euro, iar cele doua companii implementeaza in prezent inca doua noi proiecte fotovoltaice, unul tot in municipiul Bistrita si altul…

- Proiectul are o capacitate de 1,6 MW si este finantat de furnizorul si distribuitorul de energie, iar TeraPlast va plati esalonat in zece ani aceasta investitie, in baza unui contract de finantare, au explicat companiile, pentru News.ro. "E.ON Energie Romania a finalizat instalarea unuia dintre cele…