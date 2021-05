Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Barentz International B.V. intentioneaza sa preia compania Noack & CO GmbH”, a informat autoritatea de concurenta. In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea notificata nu ridica obstacole semnificative…

- Ultimul an, marcat de incertitudini, a adus pentru mediul de business o mulțime de lucruri neașteptate. Unele dintre ele au favorizat industria de e-commerce, o industrie in care jucatorii care s-au adaptat au inregistrat creșteri importante. Una dintre aceste companii este 2Performant, despre…

- Consiliul Concurentei are in derulare o investigatie privind un posibil comportament anticoncurențial al unor companii care activeaza pe piața comercializarii și execuției mijloacelor de semnalizare rutiera din Romania. Autoritatea de concurența are indicii ca 15 companii, care au participat la procedura…

- "Consiliul Concurentei a acceptat angajamentele asumate de Hidroelectrica pentru a elimina ingrijorarile de natura concurentiala in cadrul identificate investigatiei privind un posibil abuz de pozitie dominanta pe piata productiei si comercializarii energiei electrice. Angajamentele vizeaza modul in…

- Petroliștii au scumpit din nou carburanții. Pe panourile benzinariilor au fost afișate prețuri noi, un litru de benzina cu cifra octanica 95 costa 18 lei și 30 de bani, iar un litru de motorina 15 lei și 60 de bani. Scumpirile sunt cuprinse între 50 și 65 de bani. Aceasta e a treia majorare…

