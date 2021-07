Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul spaniol Enrique Iglesias revine pe scena muzicala alaturi de o noua piesa cu accente estivale, informeaza Etonline.com. Vedeta, in varsta de 46 de ani, a lansat joi seara melodia "Me Pase", in colaborare cu Farruko, precum si videoclipul care o insoteste. In regia lui Alejandro Perez, videoclipul…

- Jucatoarea de tenis Liudmila Samsonova (106 WTA) a caștigat duminica primul turneu din cariera in circuitul WTA, dupa ce, venind din calificari, a invins-o in finala de la Berlin pe elvețianca Belinda Bencic, favorita numarul 5 și ocupanta a locului 12 in clasamentul WTA. Conform Mediafax, Samsonova…

- Trofeul pe care il primeste castigatoarea Campionatului European de fotbal mai poarta si numele de Cupa Henri Delaunay, in cinstea celui care a avut ideea organizarii competitiei. Nascut in 1883, Delaunay si-a petrecut toata viata aproape de fotbal. Jucator al echipei pariziene Etoile des Deux Lacs,…

- Gloria a incheiat cu o victorie primul turneu din returul Ligii Nationale de handbal feminin. Sambata dupa-amiaza, in Sala LPS din Bistrita, handbalistele buzoience au trecut cu scorul de 23-19 (9-6) de SCM Craiova, dupa o partida in care emotiile au lipsit in totalitate. Cu sase minute inainte de final,…

- Veste buna pentru fanii Cirque du Soleil. Compania a anuntat ca iși reia spectacolele din aceasta vara. Primele reprezentații vor avea lor in iunie in Las Vegas, dupa care Cirque du Soleil se va muta la Punta Cana, in Republica Dominicana, iar in ianuarie la anul va ajunge la Londra. Din cauza pandemiei,…

Tenismenul elvetian Roger Federer, care a revenit in martie dupa peste un an de absenta din circuit, s-a inscris la turneul de la Madrid, din perioada 3-9 mai, au anuntat organizatorii, potrivit news.ro.