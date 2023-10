Mai mulți enoriași suceveni il vor pe IPS Teodosie mitropolit. Ei au trimis o scrisoare arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calnic, in care l-au intrebat daca IPS Teodosie este vazut cu ochi rai de ceilalți membri ai Sfantului Sinod. ”De ce Inaltpreasfințitul Teodosie nu e ridicat la rangul de mitropolit? E vazut cu ochi rai […] The post Enoriași suceveni il vor pe IPS Teodosie mitropolit. Ei vor sa știe de ce este vazut cu ochi rai de ceilalți membri ai Sfantului Sinod first appeared on Suceava News Online .