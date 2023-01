Stiri pe aceeasi tema

- Un credincios din județul Suceava vrea sa afle de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, daca cununia catolica este recunoscuta de Biserica Ortodoxa Romana și daca catolicii se pot mantui. ”Nu cred ca sunt preocupați credincioșii romano-catolici, protestanți sau neoprotestanți despre ce…

- Un enoriaș din județul Suceava i-a cerut printr-o scrisoare arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa-i pensioneze pe unii preoți din județ care ”stau pana la 100 de ani șefi (parohi) și ocupa posturile in continuare, fara justificare”. ”Este adevarat ca ….., preot paroh al ….. din ……,…

- Un enoriaș sucevean vrea sa știe de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, de ce in Biserica Ortodoxa Romana se acționeaza cu dubla masura. Enoriașul i-a trimis o epistola lunga in care iși explica afirmația. ”Intrebare pt. Ips. Calinic, doresc o lamurire, doresc sa mi se raspunda, nu…

- Un mirean ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa se implice mai mult in sprijinirea credincioșilor ortodocși pentru a nu pleca la comunitațile protestante. El ii sugereaza inaltului prelat sa ampleseze puncte de colectare in centrele comerciale unde cine are posibilitați sa…

- Un enoriaș sucevean ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, lamuriri in legatura cu apariția unor sarbatori noi și cu faptul ca unele și-au schimbat data. ”In ultima perioada au aparut tot mai multe intrebari legate de faptul ca unele sarbatori și-au modificat data sau ca altele…

- Un enoriaș sucevean ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa nu se mai insiste cu canonizarea unor preoți precum Arsenie Boca sau Ilarion Argatu (nr. de la Biserica din Boroaia) ”cand se știe despre practicile lor neortodoxe”. El i-a trimis inaltului prelat o lunga scrisoare…

- Un enoriaș sucevean il intreaba pe arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, cat de „canonica” este pomenirea parintelui Arsenie Boca la finalul unei slujbe avand in vedere faptul ca nu este canonizat. „Inaltpreasfinția Voastra, cat de „canonica” este pomenirea parintelui Arsenie Boca, in otpust,…

- Un credincios sucevean vrea sa știe de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, cum poate un catolic sa treaca la credința ortodoxa și daca unui preot catolic care trece la Ortodoxie i se recunoaște preoția. ”Caut niște raspunsuri legate de unele invațaturi sau practici ortodoxe pe care…