- Perioada de izolare a fost cu atat mai dificila pentru persoanele carora le placea sa fie mereu incojurați de oameni. Printre acestea se numara și Raluka care a marturisit intr-un interviu pentru Libertatea ca uraște singuratatea, ca ii este dor de scena și ca primul lucru pe care il va face cand va…

- Evenimentul, transmis pe contul sau de YouTube din interiorul Domului din Milano, a devenit cel mai vizionat concert de muzica clasica din toate timpurile. Pe 12 aprilie, prima zi a Pastelui catolic, intr-un moment in care lumea intreaga a ramas nemiscata, tenorul italian, Andrea Bocelli, a adus publicului…

- Chitaristul japonez Ryo Kawasaki, compozitor, lider de trupa si inventator al sintetizatorului de chitara, a murit la varsta de 73 de ani, informeaza revista Billboard, potrivit news.ro.Nascut in Tokyo, in 1947, Kawasaki a descoperit muzica la o varsta frageda. A fost mai intai atras de jazz…

- Tenorul italian Andrea Bocelli susține astazi, in duminica Pastelui catolic un concert cu cantece religioase, sub deviza „Muzica pentru spereanța”. Evenimentul este organizat fara spectatori la Domul din Milano, oras situat in una dintre cele mai grav afectate regiuni ale lumii de pandemia de coronavirus.

- Diana Borodi, o tanara interpreta de muzica populara din Baia Mare, dorește sa va aduca un moment de buna dispoziție printr-un colaj live de la un eveniment recent și totodata, astazi, vom afla mai multe informații despre ea. eMM: De cand ai inceput sa canti si cine te-a indrumat inspre muzica? Diana:…