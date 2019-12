Englezii sunt îndemnați oficial să vâneze și să mănânce veverițe Autoritatile britanice declara razboi veveritelor. Autoritatea silvica din Regat ii indeamna pe oameni sa vaneze animalutele si chiar sa le manance pentru a le limita numarul. Veveritele distrug scoarta, iar acest lucru duce la moartea copacilor, spun expertii. Autoritatile au in plan reimpadurirea unor zone din tara pentru a limita efectele incalzirii globale. Aceste animale pun insa in pericol astfel de demersuri. Populatia de veverite din Marea Britanie se ridica la 2,5 milioane de exemplare. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

