Enescu în presa română (II) Am afirmat cu alte prilejuri ca aproape un secol, muzicienii si melomanii au fost lipsiti de posibilitatea formarii unei opinii cat mai apropiate de calitatile exceptionale ale violonistului George Enescu deoarece el nu a apreciat sunetul inregistrat pe discuri, transmis la radio. Alex VASILIU Avea dreptate - in prima jumatate a secolului trecut tehnica de inregistrare, redare si transmitere nu atinsese performanta, urechea ultrasensibila a compozitorilor si interpretilor seziza imediat mediocritatea productiilor de acest tip. De aceea si-a exprimat Enescu reticenta fata de tehnicile inca… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

