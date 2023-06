Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intentioneaza sa ofere Tunisiei 100 milioane de euro in acest an in scopul reducerii migratiei ilegale, a afirmat duminica la Tunis presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmit dpa si AFP. Suma ar urma sa se inscrie intr-un pachet de ajutor financiar pe termen lung…

- Romania s-a clasat anul trecut pe primul loc in Uniunea Europeana la floarea soarelui atat din punct de vedere al productiei obtinute, cat si al suprafetei cultivate, cu o recolta totala de 2,079 milioane de tone de pe un 1,082 milioane hectare, potrivit datelor provizorii publicate, vineri, de Institutul…

- Schneider Electric a inceput lucrarile de construcție pentru noua sa fabrica inteligenta din Dunavesce, Ungaria. Cu o investiție planificata de 40 de milioane de euro, șantierul se va intinde pe 25.000 m2 și va avea un numar de 500 de angajați. Cea de-a 36-a fabrica inteligenta din Europa, aceasta va…

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, anunta ca beneficiarii voucherelor pentru alimente acordate odata la doua luni vor primi contravaloarea voucherelor nu in ultima saptamana a lunii aprilie, asa cum era programat, ci in Saptamana Mare.De asemenea, cei care primesc pachete cu ajutoare alimentare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referitor la pensiile speciale, ca in cazul in care luam ad-litteram tot ceea ce este asumat in PNRR, atunci „depopulam Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, Justitia, toate Serviciile din Romania”. El a mai precizat ca, „saptamana viitoare, coalitia are…

- „Din punctul meu de vedere, avem o lege deja trecuta prin Parlament, prin avizele tuturor ministrilor si nu va ascund ca si astazi am avut o intalnire cu domnul prim-ministru si cu toti ministrii de resort, normal si ministrul Muncii, pentru ca el este seful de fila pe acest jalon si cautam solutiile…

- Planul secret al Rusiei pentru Ucraina a eșuat, dar sunt absolut sigur ca ei au un asemenea plan atat pentru Moldova, cat și pentru Bulgaria. Bulgaria este cea mai vulnerabila țara din UE și NATO. Planul este de a distruge ambele alianțe și de a intari influența Rusiei in Europa de Est, a declarat fostul…