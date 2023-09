Energia redivivus!

Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistii Energiei debuteaza pe teren propriu in acest sezon contra celor de la Caras Severin. Meciul se joaca sambata de la ora 18:00 si e prilej de revansa pentru gorjeni care au pierdut categoric in prima etapa, 20-34 la Constanta. Andries are...

- Ministerul Sanatatii informeaza ca aproximativ 900 de persoane au donat sange la centrele de transfuzie deschise duminica. Centrele de transfuzie sanguina au fost deschise, duminica, in 24 de judete si Bucuresti, pentru ca cetatenii sa poata veni in sprijinul victimelor exploziei de la Crevedia, a informat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dupa-amiaza, mai multe avertizari nowcasting Cod roșu și portocaliu de averse torentiale si grindina pentru localitati din judetele Mehedinti, Caras-Severin si Gorj.

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, care gestioneaza drumurile naționale și autostrazile din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, anunța ca in aceste... The post Lucrari de intreținere pe autostrada A1, inclusiv in județul Arad appeared first on Special Arad · ultimele…

- Daca ajunge la guvernare, Partidul AUR face promisiuni desprinse din filme SF. Reprezentanții partidului promit ca vor construi insule artificiale cum sunt cele din Dubai, chiar in largul Marii Negre. Vorbim despre un program care a nascut deja zeci de controverse in spațiul public, partidul condus…

- Cea de-a doua editie a Sunscreen Film & Arts Festival va avea loc la Constanta si Mamaia, intre 17 si 20 august, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.Initiat anul trecut de organizatorii celui mai mare eveniment de film din tara - TIFF, festivalul isi propune sa aduca in fata publicului…

- In prezent, calatorii se afla pe camp, fara aer condiționat. In vagoane se resimte temperatura de peste 40 de grade. Trenul trebuia sa ajunga la gara din Constanța la ora 16.00, dar cu siguranța va avea intarzieri.In urma cu doua zile, un alt tren s-a stricat pe drum, in Caraș Severin, acolo unde a…

- Rezultate finale BACALAUREAT 2023. Un numar de 91.246 de candidați din totalul celor 125.352 care s-au prezenți la examenele de bacalaureat au promovat, vorbim despre o rata 72,8%, cu 0,5% mai mica decat anul trecut. In acest context, au fost depuse zeci de mii de contestații la BAC. Notele finale vor…