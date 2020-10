Stiri pe aceeasi tema

- ”Enel X Romania, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a finalizat instalarea a trei sisteme de panouri fotovoltaice in localitatile Sebis si Arad, in urma unei investitii totale de peste 500.000 de euro. Proiectele, de care vor beneficia firmele Gema Superb, Masofma…

- Cresterile de cheltuieli votate marti de Parlament vor provoca lipsa resurselor financiare bugetare pentru proiectele de investitii, care asigura o dezvoltare durabila si sustenabila, se mentioneaza intr-un comunicat remis marti de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din…

- Producatorul austriac de materiale de constructii Leier a anuntat luni ca grupul deruleaza investitii cumulate de peste 25 milioane euro in Romania, urmand sa deschida anul viitor doua fabrici de betoane in localitatile Simand, judetul Arad, respectiv Catcau, judetul Cluj, in timp ce alte investitii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca gazoductul Ungheni - Chisinau este finalizat, iar o data cu finalizarea acestei investitii exista posibilitatea furnizarii gazului natural care provine din Romania in Republica Moldova. "Am o veste buna sa va dau. Chiar daca nu s-a facut o inaugurare a…

- ”Enel X Romania, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a instalat un sistem de panouri fotovoltaice pe fabrica de ulei vegetal a companiei LTA Mondial din localitatea Baia din judetul Tulcea, care va ajuta unitatea sa isi reduca consumul anual de energie din retea…