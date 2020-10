Stiri pe aceeasi tema

- Enel X a anuntat marti ca intra pe piata serviciilor financiare digitale si a serviciilor bancare mobile, cu Enel X Pay, contul bancar online de la Enel X Financial Services, lansat printr-un parteneriat cu Mastercard. Un cont bancar Enel X Financial Services, care include card si un cod IBAN italian,…

- Pe parcursul lunii septembrie, utilizatorii aplicației de servicii de livrare rapida au posibilitatea de a incerca gratuit serviciul Glovo Prime, care le ofera livrari nelimitate pentru comenzile pe care aceștia le plaseaza la restaurantele și magazinele selectate. Utilizatorii care nu sunt abonați…

- TIFF Sibiu (27-30 august) va prezenta la cea de-a 14-a editie o selectie de filme care au castigat trofee importante in ultimul an in doua spatii noi: Parcarea supraterana Promenada Sibiu (ultimul etaj) si Terasa cu flori a Centrului Cultural „Ion Besoiu”. Acestea se alatura celor cu traditie in festival:…

- Telekom Romania a inregistrat o creștere cu 77% a numarului de instalari ale aplicației de management al contului MyAccount Telekom in al doilea trimestru al acestui an, fața de T1 2020. Clienții Telekom au descarcat aplicația mobila, atat pe dispozitive mobile cu sistem de operate Android, cat și pe…

- Spotify, Epic Games sau Facebook sunt câteva dintre marile companii care au criticat faptul ca Apple reține 30% din vânzarile dezvoltatorilor prezenți în magazinul sau de aplicații. Au fost depuse și plângeri în instanța, iar Apple și Google sunt acuzate ca au devenit prea…

- Enel X Romania lanseaza reteaua de statii de incarcare a vehiculelor electrice, in Bucuresti si zonele limitrofe. Cat costa o reincarcare Soferii isi vor putea reincarca vehiculele la cele 34 de puncte de incarcare Enel X Romania, amplasate in Bucuresti si in zonele limitrofe, a anuntat, marti, intr-un…

- ITM Maramureș anunța ca odata cu intrarea in vigoare a Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020, incepand cu data de 25 iulie, beneficiarii au obligația sa țina evidența zilierilor in Registrul electronic de evidența a zilierilor. In ceea ce privește punerea in aplicare a prevederilor…

- Glovo, aplicația de servicii de livrare rapida, este disponibila acum și pentru locuitorii din Bistrița și Targu Jiu care doresc sa-și faca cumparaturile personale intr-un mod eficient. Glovo este un marketplace care permite utilizatorilor sa comande, sa trimita și sa primeasca orice. In prima faza,…