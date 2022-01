Stiri pe aceeasi tema

- Enel recalculeaza facturile compensate deja, astfel incat sa reflecte si ultimele acte normative aprobate la finalul anului trecut, care reglementeaza aplicarea TVA, iar consumatorii ar putea primi inapoi circa 10 lei, in medie, scrie Agerpres . „Clientii Enel Energie si Enel Energie Muntenia eligibili…

- Enel recalculeaza facturile compensate deja, astfel incat sa reflecte si ultimele acte normative aprobate la finalul anului trecut, care reglementeaza aplicarea TVA, iar consumatorii ar putea primi inapoi circa 10 lei, in medie.Este vorba despre modul in care se aplica TVA in facturi, masura reglementata…

- Enel recalculeaza facturile compensate deja, astfel incat sa reflecte si ultimele acte normative aprobate la finalul anului trecut, care reglementeaza aplicarea TVA, iar consumatorii ar putea primi inapoi circa 10 lei, in medie.Este vorba despre modul in care se aplica TVA in facturi, masura reglementata…

- Enel recalculeaza facturile compensate deja, astfel incat sa reflecte si ultimele acte normative aprobate la finalul anului trecut, care reglementeaza aplicarea TVA, iar consumatorii ar putea primi inapoi circa 10 lei, in medie.Clientii Enel Energie si Enel Energie Muntenia eligibili beneficiaza de…

- ”Clientii Enel Energie si Enel Energie Muntenia eligibili beneficiaza de prevederile schemei de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale in sezonul rece 2021-2022, fapt reflectat si in facturile emise in lunile decembrie si ianuarie, aferente perioadei de consum noiembrie, decembrie…

- Enel recalculeaza facturile compensate deja, astfel incat sa reflecte si ultimele acte normative aprobate la finalul anului trecut, care reglementeaza aplicarea TVA, iar consumatorii ar putea primi inapoi circa 10 lei, in medie, scrie Agerpres . „Clientii Enel Energie si Enel Energie Muntenia eligibili…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, un nou set de masuri de sprijin in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale.„Astazi am apobat OUG prin care, incepand cu data de 1 februarie, se fac anumite modificari, in ajutorul oamenilor. Pentru toti consumatorii casnici, scade plafonul de la 1…

- Facturile aferente consumului de gaze naturale pentru luna noiembrie 2021 au fost emise corect pentru clientii persoane fizice, avand implementata schema de compensare si pe cea de plafonare a preturilor, au transmis luni reprezentatii Enel Romania. "Clientii Enel Energie si Enel Energie Muntenia…