”Enel Green Power (EGP), prin intermediul filialei sale locale EGP India, a primit dreptul de a semna un contract de furnizare a energiei pe 25 de ani prin intermediul unui proiect de energie solara de 420 MW in India, care va fi localizat in statul Rajasthan, fiind prima sa centrala solara din tara”, a informat grupul. Proiectul a fost atribuit in cadrul celei de-a noua transe de 2GW a licitatiei nationale pentru energie solara, lansate de compania guvernamentala Solar Energy Corporation of India Limited (SECI). ”Castigarea acestei licitatii este o dovada a angajamentului continuu al Enel…