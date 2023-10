Enel a primit o amendă de 10 milioane de euro din partea ANPC ANPC a amendat Enel cu o amenda contravenționala de 10 milioane de euro din cauza aplicarii incorecte a masurilor de plafonare a prețului la energie, determinand, astfel, facturarea la un cost mai ridicat. In urma unei acțiuni de control desfașurate in mijlocul lunii septembrie de catre comisarii ANPC, s-au identificat urmatoarele: Facturarea consumului lunar de energie electrica din luna februarie 2023 nu s-a efectuat in conformitate cu legislația in vigoare, prețul final al energiei electrice fiind mai mare de 0,80 lei/kWh, TVA inclus, pentru un consum lunar cuprins intre 93 kWh și 100 kWh,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

