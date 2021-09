Endometrioza ar putea fi detectată în curând printr-un simplu test de salivă Este nevoie, in medie, de șapte ani pentru a diagnostica endometrioza. Dar un test de saliva dezvoltat de cercetatori francezi și specialiști in inteligența artificiala l-ar detecta in cateva minute. Endometrioza, care afecteaza una din zece femei franceze la varsta fertila, este principala cauza a infertilitații feminine și provoaca unele... The post Endometrioza ar putea fi detectata in curand printr-un simplu test de saliva appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni seara, la Realitatea PLUS, dupa anuntul ministrilor USR PLUS ca demisioneaza din functie, ca guvernarea a fost aruncata in aer din cauza deciziilor luate de premierul Florin Citu. „Este in mod clar o adancire a crizei. Arata foarte clar ca USR PLUS…

- Vicepremierul Dan Barna recunoaște ca nu se astepta sa fie asa grea guvernarea in actuala coalitie, dar chiar și-așa, USR Plus va ramane in Guvern pana cand va realiza ca nu isi pot pune in aplicare reformele propuse. Abia in aceasta situație ar pleca inapoi in opoziție, susține copreședintele formațiunii.…

- Cel mai longeviv primar din Alba și din Romania a fost mințit, din nou, in fața, de premierul Cițu Cel mai longeviv primar din Alba și din Romania a fost mințit, din nou, in fața, de premierul Cițu Unul dintre momentele ce nu vor fi uitate repede, din Congresul alegerilor PNL Alba, este acela in care…

- Sa te muți dintr-o țara in alta nu este deloc un lucru ușor, insa nici imposibil. Visul tau este sa studiezi in strainatate și deja ți-au pus pe foaie toate probleme pe care urmeaza sa le intampini? Nu știi cum o sa-ți incapa in bagaj tot ce ai nevoie? Nici nu trebuie. Iata ce trebuie sa știi atunci…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, numarul 6 mondial, s-a calificat marti in sferturile de finala ale probei feminine de simplu la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o pe grecoaica Maria Sakkari (19 WTA) la capatul unui meci foarte disputat, 5-7, 6-3, 6-4. Svitolina va lupta…

- Daca dorești un venit suplimentar din inchirierea propriului autoturism, printr-un proces simplu și rapid, acum ai aceasta posibilitate! Perpetoo.com ofera o alta categorie de servicii de inchirieri auto, direct de la proprietari. Afacerea este prezenta deja in urmatoarele localitați importante din…

- Ce faci daca bomboanele, biscuitii, ciocolata sau inghetata nu corespund poftelor tale in ceea ce priveste deserturile? Si mai ales, ce faci daca iti doresti neaparat sa mananci un desert special, apetisant, gustos si… gatit? Simplu: te apuci de pregatit desertul pe care iti doresti sa il mananci! Fie…

- Federatia Romana de Tenis i-a adresat un mesaj ministrului Tineretului si Sportului, Eduard Novak, in care precizeaza ca sportivele care sunt calificate la simplu la Jocurile Olimpice dar nu vor participa nu refuza sa concureze, ci au pribleme fizice. “Stimate Domnule Ministru, Federatia…