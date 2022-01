EMZ Hanauer se apucă de treabă la Reşiţa RESITA – Investitorul german care a anuntat toamna trecuta ca va ridica o hala de productie in Parcul Industrial a concesionat deja peste 45.000 mp de teren! Reprezentantii EMZ Hanauer Romania s-au intors la Resita pentru a pune la punct detaliile pentru noua hala de productie din incinta zonei industriale Aglomerator-Valea Terovei. Investitorul german a solicitat si obtinut inca de la sfarsitul lunii octombrie certificatul de urbanism, pentru a putea participa la licitatia organizata de municipalitate in vederea concesionarii suprafetei de teren de 45.551 mp, necesara construirii la Resita a… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

